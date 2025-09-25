Зеленский встретился с Королем Швеции: обсудили восстановление Украины и реформу школьного питания
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с Королем Швеции Карлом XVI Густавом. Стороны обсудили участие Швеции в восстановлении Украины и поддержку реформы школьного питания.
В Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился с Королем Швеции Карлом XVI Густавом. Президент поблагодарил за гуманитарную помощь и обсудил участие Швеции в восстановлении Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского, Офис Президента Украины.
Подробности
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королем Швеции Карлом XVI Густавом. Глава государства поблагодарил Его Величество за гуманитарную поддержку Украины и готовность ее продолжать.
Во время встречи говорили об участии Швеции в восстановлении Украины. Президент отметил, что Россия наносит постоянные удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре.
Благодарю Короля Швеции Карла XVI Густава за встречу. Говорили об участии Швеции в восстановлении Украины
Отдельно речь шла о поддержке реформы школьного питания, которую реализуют в Украине под патронатом первой леди Елены Зеленской. Украина рассчитывает на вклад Швеции в ее дальнейшее внедрение.
"Отдельно обсудили поддержку реформы школьного питания, которую реализуют в Украине под патронатом первой леди Елены Зеленской. Мы рассчитываем на вклад Швеции в ее дальнейшее внедрение. Благодарю Его Величество и весь народ Швеции за гуманитарную поддержку Украины и готовность ее продолжать", - говорится в сообщении Президента Украины.
