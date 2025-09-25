$41.380.00
Зеленський зустрівся з Королем Швеції: обговорили відбудову України та реформу шкільного харчування

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом. Сторони обговорили участь Швеції у відбудові України та підтримку реформи шкільного харчування.

Зеленський зустрівся з Королем Швеції: обговорили відбудову України та реформу шкільного харчування

У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом. Президент подякував за гуманітарну допомогу та обговорив участь Швеції у відбудові України. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського, Офіс Президента України.

Деталі

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом. Глава держави подякував Його Величності за гуманітарну підтримку України та готовність її продовжувати.

Під час зустрічі говорили про участь Швеції у відбудові України. Президент зазначив, що Росія завдає постійних ударів по цивільних об’єктах та критичній інфраструктурі.

Дякую Королю Швеції Карлу XVI Густаву за зустріч. Говорили про участь Швеції у відбудові України

- написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Окремо йшлося про підтримку реформи шкільного харчування, яку реалізують в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської. Україна розраховує на внесок Швеції у її подальше впровадження.

"Окремо обговорили підтримку реформи шкільного харчування, яку реалізують в Україні під патронатом першої леді Олени Зеленської. Ми розраховуємо на внесок Швеції в її подальше впровадження. Дякую Його Величності та всьому народові Швеції за гуманітарну підтримку України та готовність її продовжувати", - йдеться у дописі Президента України.

Віта Зеленецька

