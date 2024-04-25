Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом обсудил расширение ограничительных мер против россии, чтобы сделать невозможным обход санкций кремлем. об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

"Встретился с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом. Спасибо за самый большой пакет оборонной помощи от Великобритании на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов. Уделили особое внимание санкционной политике", - написал Президент.

Зеленский отметил, что важно расширять ограничительные меры против россии и делать невозможным обход санкций.

Также Президент поблагодарил Великобританию за поддержку Украины, которая помогает с первых дней российского вторжения. Украина, по словам Зеленского, высоко ценит партнерство между государствами.

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