Зеленский встретился с американским пастором Грэмом. Говорили о расширении гуманитарных инициатив
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Франклином Грэмом, обсудив создание медцентров и реабилитацию ветеранов. Зеленский поблагодарил за поддержку украинских детей и помощь медучреждениям.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Евангелической ассоциации Билли Грэма и организации "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франклином Грэмом. Обсудили возможности для расширения гуманитарных инициатив, в частности создание медицинских центров и реабилитационных программ для ветеранов, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за гуманитарную помощь Украине, в частности поддержку украинских детей, людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, а также помощь медицинским учреждениям.
Мы очень благодарны за сильную поддержку со стороны американского народа, Белого дома и Президента Трампа. Мы действительно хотим рассчитывать на продолжение этой поддержки. Это очень важно для нас. Спасибо вам за молитвы и за помощь людям. Это самое важное – помогать людям, поддерживать их, поддерживать детей. И за то, что вы оказывали финансовую поддержку – и церквям, и людям. Это очень важно. Спасибо. Мы этого не забудем
Зеленский рассказал о том, что в рамках обмена пленными 23-25 мая Украина смогла вернуть домой тысячу своих людей, и подчеркнул, что важно сделать все, чтобы освободить всех взрослых и детей, которых удерживает россия.
Во время встречи обсудили возможности для расширения гуманитарных инициатив, в частности создание медицинских центров и реабилитационных программ для ветеранов, поддержку детей-сирот и внутренне перемещенных лиц.
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