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Зеленский встретился с американским пастором Грэмом. Говорили о расширении гуманитарных инициатив

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Владимир Зеленский встретился с Франклином Грэмом, обсудив создание медцентров и реабилитацию ветеранов. Зеленский поблагодарил за поддержку украинских детей и помощь медучреждениям.

Зеленский встретился с американским пастором Грэмом. Говорили о расширении гуманитарных инициатив

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Евангелической ассоциации Билли Грэма и организации "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франклином Грэмом. Обсудили возможности для расширения гуманитарных инициатив, в частности создание медицинских центров и реабилитационных программ для ветеранов, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за гуманитарную помощь Украине, в частности поддержку украинских детей, людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, а также помощь медицинским учреждениям.

Мы очень благодарны за сильную поддержку со стороны американского народа, Белого дома и Президента Трампа. Мы действительно хотим рассчитывать на продолжение этой поддержки. Это очень важно для нас. Спасибо вам за молитвы и за помощь людям. Это самое важное – помогать людям, поддерживать их, поддерживать детей. И за то, что вы оказывали финансовую поддержку – и церквям, и людям. Это очень важно. Спасибо. Мы этого не забудем 

– сказал Президент.

Зеленский рассказал о том, что в рамках обмена пленными 23-25 мая Украина смогла вернуть домой тысячу своих людей, и подчеркнул, что важно сделать все, чтобы освободить всех взрослых и детей, которых удерживает россия.

Во время встречи обсудили возможности для расширения гуманитарных инициатив, в частности создание медицинских центров и реабилитационных программ для ветеранов, поддержку детей-сирот и внутренне перемещенных лиц.

Встреча в Берлине: Зеленский поблагодарил Штайнмайера за передачу систем ПВО и его патронат над Черниговской областью28.05.25, 20:45 • 1414 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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