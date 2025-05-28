Зеленский встретился с американским пастором Грэмом. Говорили о расширении гуманитарных инициатив

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Евангелической ассоциации Билли Грэма и организации "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франклином Грэмом. Обсудили возможности для расширения гуманитарных инициатив, в частности создание медицинских центров и реабилитационных программ для ветеранов, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за гуманитарную помощь Украине, в частности поддержку украинских детей, людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, а также помощь медицинским учреждениям.

Мы очень благодарны за сильную поддержку со стороны американского народа, Белого дома и Президента Трампа. Мы действительно хотим рассчитывать на продолжение этой поддержки. Это очень важно для нас. Спасибо вам за молитвы и за помощь людям. Это самое важное – помогать людям, поддерживать их, поддерживать детей. И за то, что вы оказывали финансовую поддержку – и церквям, и людям. Это очень важно. Спасибо. Мы этого не забудем