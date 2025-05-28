Зеленський зустрівся з американським пастором Гремом. Говорили про розширення гуманітарних ініціатив

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації "Сумка самаритянина" (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом. Обговорили можливості для розширення гуманітарних ініціатив, зокрема створення медичних центрів та реабілітаційних програм для ветеранів, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави подякував Франкліну Грему за гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку українських дітей, людей, які були вимушені залишити свій дім, а також допомогу медичним закладам.

Ми дуже вдячні за сильну підтримку з боку американського народу, Білого дому та Президента Трампа. Ми справді хочемо розраховувати на продовження цієї підтримки. Це дуже важливо для нас. Дякуємо вам за молитви й за допомогу людям. Це найважливіше – допомагати людям, підтримувати їх, підтримувати дітей. І за те, що ви надавали фінансову підтримку – і церквам, і людям. Це дуже важливо. Дякуємо. Ми цього не забудемо