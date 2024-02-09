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Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"

Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 12:19  •  17300 просмотра

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Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному орден "Золотая Звезда". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Подробности

Сегодня президент отметил государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины.

Среди награжденных был эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, награду получил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Дополнение

Указ о присвоении бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Герой Украины появился на сайте главы государства сегодня днем.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"

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