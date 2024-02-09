Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"
Киев • УНН
Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному орден "Золотая Звезда". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.
Подробности
Сегодня президент отметил государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины.
Среди награжденных был эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, награду получил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Дополнение
Указ о присвоении бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Герой Украины появился на сайте главы государства сегодня днем.
Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"
Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.
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