Зеленський вручив Залужному орден "Золота Зірка"

Президент України Володимир Зеленський вручив колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному орден "Золота Зірка". Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.

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Сьогодні президент відзначив державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України.

Серед нагороджених був ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Окрім того, нагороду отримав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Доповнення

Указ про присвоєння колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України з'явився на сайті глави держави сьогодні вдень.

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