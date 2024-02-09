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Зеленський вручив Залужному орден "Золота Зірка"

Зеленський вручив Залужному орден "Золота Зірка"

Київ • УНН

 • 25661 перегляди

Президент Зеленський вручив орден "Золота Зірка" колишньому Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному за провідну роль у захисті України.

Президент України Володимир Зеленський вручив колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному орден "Золота Зірка". Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.

Деталі 

Сьогодні президент відзначив державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України. 

Серед нагороджених був ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Окрім того, нагороду отримав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Доповнення

Указ про присвоєння колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Герой України з'явився на сайті глави держави сьогодні вдень. 

Кадрові ротації в ЗСУ: оприлюднено укази про звільнення Залужного та призначення Сирського 08.02.24, 21:12 • 38411 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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