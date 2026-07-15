Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
Киев • УНН
Президент Зеленский официально подал в Верховную Раду кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Парламент рассмотрит представление в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский официально предложил Верховной Раде назначить Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Об этом в Facebook сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, информирует УНН.
Детали
Он добавил, что парламент рассмотрит представление главы государства в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра.
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