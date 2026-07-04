Зеленский в Одессе пообщался с ранеными защитниками и вручил им государственные награды
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский в одесской больнице встретился с ранеными воинами и наградил их. Также он отметил медиков за успешные операции и эвакуацию.
В одном из медицинских учреждений Одессы Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами, которые лечатся и проходят реабилитацию после ранений, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Глава государства пообщался с защитниками, которые участвовали в сдерживании оккупантов и контрнаступательных действиях в Херсоне и области, на Днепровщине, Николаевщине, в частности защищали Кинбурнскую косу и порт Одессы. В боях воины получили множественные осколочные ранения и тяжелые травмы опорно-двигательного аппарата.
"Рад видеть вас. Благодарю за службу, за защиту нашего государства, за ваши подвиги. Мы гордимся вами и желаем скорейшего выздоровления", – сказал Зеленский.
Президент отметил защитников орденами "За мужество" I и III степеней, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Кроме того, Зеленский пообщался с медиками, которые провели успешные высокотехнологичные операции воинам с тяжелыми травмами, в условиях боевых действий оказывали хирургическую помощь раненым воинам и осуществляли эвакуацию на Херсонщине, Николаевщине и Сумщине.
Глава государства наградил пятерых медиков орденом Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине".
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