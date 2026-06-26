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Зеленский уволил послов Украины в Омане, на Кипре, во Вьетнаме и Камбодже

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Президент Украины уволил Ольгу Селых, Сергея Нижинского и Александра Гамана с должностей послов. Игорь Брусило назначен послом в Сан-Марино и на Мальте.

Зеленский уволил послов Украины в Омане, на Кипре, во Вьетнаме и Камбодже

Президент Владимир Зеленский своими указами освободил послов Украины в Омане, в Республике Кипр, а также во Вьетнаме и Камбодже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство главы государства.

Подробности

В частности, была освобождена Ольга Селых с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Султанате Оман, Сергей Нижинский с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр.

Также Зеленский освободил Александра Гамана с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа.

Другими указами президент назначил Игоря Брусила Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сан-Марино и Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мальта.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Толкача с должности посла Украины в Сербии. На эту должность назначен Александр Литвиненко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки и был секретарем СНБО.

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