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Силы обороны провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг, подтвердив контроль ВСУ над городом. В Кремле ранее заявляли о полном захвате Константиновки, но украинская сторона это опровергает.

Силы обороны провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Об этом сообщает пресс-служба полка, передает УНН.

Детали

Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Город под контролем ВСУ

- говорится в сообщении.

Напомним

В Кремле отчитались о полном захвате Константиновки в Донецкой области.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что Константиновка не находится под контролем России, назвав начальника генштаба РФ лжецом, который готовит отдельные карты для путина. Силы обороны Украины продолжают оборонять город.

В течение минувших суток, 17 июля, на фронте произошло 276 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных удара с применением четырех ракет и 93 авиационных удара, в ходе которых сбросил 265 управляемых авиабомб.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Константиновка