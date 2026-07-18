Силы обороны провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Об этом сообщает пресс-служба полка, передает УНН.

Детали

Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Город под контролем ВСУ - говорится в сообщении.

Напомним

В Кремле отчитались о полном захвате Константиновки в Донецкой области.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что Константиновка не находится под контролем России, назвав начальника генштаба РФ лжецом, который готовит отдельные карты для путина. Силы обороны Украины продолжают оборонять город.

В течение минувших суток, 17 июля, на фронте произошло 276 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных удара с применением четырех ракет и 93 авиационных удара, в ходе которых сбросил 265 управляемых авиабомб.