Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения
Киев • УНН
Минобороны сообщило, что приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме 18-22 июля. Технические работы продлятся 1-2 часа ночью, военнообязанным советуют загрузить PDF-версию документа.
Приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме 18-22 июля, при этом технические работы будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Если вы военнообязанный, имеете отсрочку или бронирование и планируете пересекать государственную границу ночью или имеете основания для передвижения во время комендантского часа, рекомендуем на всякий случай загрузить PDF-версию военно-учетного документа
Напомним
Ранее в Министерстве обороны отмечали, что приложение Резерв+ может быть временно недоступно в период с 18 по 22 июля из-за проведения технических работ.