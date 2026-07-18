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Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Минобороны сообщило, что приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме 18-22 июля. Технические работы продлятся 1-2 часа ночью, военнообязанным советуют загрузить PDF-версию документа.

Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения

Приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме 18-22 июля, при этом технические работы будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Если вы военнообязанный, имеете отсрочку или бронирование и планируете пересекать государственную границу ночью или имеете основания для передвижения во время комендантского часа, рекомендуем на всякий случай загрузить PDF-версию военно-учетного документа

- уточнили в Минобороны.

Напомним

Ранее в Министерстве обороны отмечали, что приложение Резерв+ может быть временно недоступно в период с 18 по 22 июля из-за проведения технических работ.

Евгений Устименко

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