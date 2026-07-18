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В Московской области после атаки БПЛА горит нефтебаза «Ногинская» – Astra

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

OSINT-аналитика Astra подтвердила, что после ночной атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Ногинская» в Московской области. На объекте расположены 24 резервуара общим объёмом 11 500 кубометров.

В Московской области после атаки БПЛА горит нефтебаза «Ногинская» – Astra

OSINT-аналитика проекта Astra подтвердила, что после ночной атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Ногинская» в Московской области. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.

Детали

По данным проекта, утром 18 июля очевидцы опубликовали кадры пожара и взрывов. После геолокации видео OSINT-анализ Astra установил, что горит именно нефтебаза «Ногинская» в городе Ногинск.

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Как отмечает Astra, нефтебаза работает как независимый оператор топливного рынка и используется для хранения, перевалки, налива и отгрузки светлых нефтепродуктов, в частности бензина, дизельного топлива и керосина.

На объекте расположены 24 резервуара общим объемом 11 500 кубометров. Также нефтебаза является одним из ключевых инфраструктурных партнеров для трейдеров и топливных компаний Московского региона, которые используют ее мощности для хранения и логистики нефтепродуктов.

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Степан Гафтко

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