В Московской области после атаки БПЛА горит нефтебаза «Ногинская» – Astra
Киев • УНН
OSINT-аналитика Astra подтвердила, что после ночной атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Ногинская» в Московской области. На объекте расположены 24 резервуара общим объёмом 11 500 кубометров.
OSINT-аналитика проекта Astra подтвердила, что после ночной атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Ногинская» в Московской области. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.
Детали
По данным проекта, утром 18 июля очевидцы опубликовали кадры пожара и взрывов. После геолокации видео OSINT-анализ Astra установил, что горит именно нефтебаза «Ногинская» в городе Ногинск.
БПЛА атаковали тамбовскую область РФ, после взрывов вспыхнул склад Wildberries18.07.26, 03:49 • 2634 просмотра
Как отмечает Astra, нефтебаза работает как независимый оператор топливного рынка и используется для хранения, перевалки, налива и отгрузки светлых нефтепродуктов, в частности бензина, дизельного топлива и керосина.
На объекте расположены 24 резервуара общим объемом 11 500 кубометров. Также нефтебаза является одним из ключевых инфраструктурных партнеров для трейдеров и топливных компаний Московского региона, которые используют ее мощности для хранения и логистики нефтепродуктов.
OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – Astra18.07.26, 07:17 • 4730 просмотров