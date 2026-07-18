OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – Astra
Киев • УНН
Проект Astra подтвердил возгорание склада Wildberries в Электростали после атаки беспилотников 18 июля. Ранее также подтвержден пожар на складе в Котовске, где погибли семеро человек.
OSINT-анализ проекта Astra подтвердил, что после атаки беспилотников утром 18 июля загорелся склад Wildberries в Электростали Московской области. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.
Детали
По данным проекта, очевидцы опубликовали кадры масштабного пожара и густого столба темного дыма.
После анализа одной из видеозаписей OSINT-аналитик Astra установил, что возгорание произошло именно на складе Wildberries в Электростали.
Ранее OSINT-анализ Astra также подтвердил пожар на складе Wildberries в городе Котовск Тамбовской области после ночной атаки беспилотников.
По информации главы Тамбовской области, в результате атаки на Котовск погибли семь человек, еще 24 получили ранения.
БПЛА атаковали тамбовскую область РФ, после взрывов вспыхнул склад Wildberries18.07.26, 03:49 • 2028 просмотров