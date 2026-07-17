Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей
Киев • УНН
Актриса готовится к новому этапу жизни после совершеннолетия детей. Она выставила поместье в Калифорнии на продажу почти за 30 миллионов долларов.
Американская актриса Анджелина Джоли собирается переехать из Лос-Анджелеса, чтобы путешествовать после того, как ее близнецам от актера Брэда Питта - Ноксу и Вивьен исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Детали
Нокс и Вивьен, младшие дети Анджелины Джоли и Брэда Питта, отпраздновали 18-летие 12 июля. Это произошло через несколько недель после завершения ими обучения в средней школе. На фоне этого события, по словам издания, звездная мама близнецов готовится к новому этапу в жизни.
"51-летняя актриса, обладательница премии "Оскар", готовится "открыть мир" со своими детьми и "готова" покинуть Калифорнию", - пишет издание.
По информации издания, Джоли "годами говорила о том, чтобы покинуть Лос-Анджелес", однако не покидала город из-за семейных обстоятельств и юридических вопросов, связанных с разводом с Брэдом Питтом, который окончательно завершился только в декабре 2024 года после многолетних судебных процессов по опеке над детьми и имуществу.
Кроме того, в мае звездная мать шестерых детей выставила свое поместье в Калифорнии на продажу за чуть менее 29,85 миллионов долларов – всего за два месяца до июльского дня рождения Вивьен и Нокса.
Поместье звезды, которое когда-то принадлежало режиссеру Сесилу Б. ДеМиллю, расположено на участке площадью 2,1 акра и включает особняк с шестью спальнями и десятью ванными комнатами.
Напомним
Анджелина Джоли в очередной раз обратилась к международному сообществу, подчеркивая, что мир не имеет права привыкать к трагедии в Украине. Она привела данные о 10,8 миллиона человек, нуждающихся в помощи, и 5,9 миллиона украинцев, выехавших за границу.