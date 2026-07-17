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Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 лет

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

Украинские авиакомпании вынуждают уплатить дополнительные налоги за лизинг самолетов за последние семь лет из-за нового толкования налогообложения. Бюро экономической безопасности открыло уголовные производства против ряда перевозчиков.

Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 лет

Украинские авиакомпании пытаются заставить оплатить дополнительные начисления за аренду воздушных судов за последние семь лет из-за новой трактовки налогообложения лизинговых операций. Именно такой подход, по словам юристов, сегодня используется в уголовных производствах Бюро экономической безопасности в отношении ряда авиаперевозчиков, пишет УНН. 

Руководитель юридического отдела Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко отметил, что проблема возникла только в 2024 году, когда отдельные аналитики ГНС начали трактовать самолеты не как транспортные средства, а как оборудование. Именно это, по его словам, стало основанием для попыток приравнять лизинговые платежи к роялти и требовать уплаты налога на доходы нерезидентов.

За всю историю независимости Украины изменений в законодательстве не было. Так что изменилось? 2024 год, война – что изменилось? А ничего не изменилось

- отметил Мельниченко во время круглого стола, посвященного проблемам налогообложения авиационного лизинга.

Речь идет о том, что Государственная налоговая служба в 2024 году, несмотря на отсутствие изменений в налоговом законодательстве, выпустила статью, в которой предложила облагать налогом операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как роялти. Налоговики считают, что украинские авиакомпании должны были бы платить налог за пользование интеллектуальной собственностью.

В ГНС считают, что с 2017 по 2023 годы компании, пользующиеся лизингом транспорта, в частности берущие в аренду воздушные суда и железнодорожные вагоны, в пользу нерезидентов, выплатили 13,1 млн грн доходов в виде лизинга и при этом не уплатили 15% роялти в Украине. При этом в налоговой решили по-своему трактовать международные конвенции об избежании двойного налогообложения, отметив, что считают, что компании брали в аренду не транспорт, а оборудование.

Руководствуясь таким подходом, Бюро экономической безопасности открыло ряд уголовных производств против авиакомпаний. Следователи считают, что как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн" должны были уплатить в украинский бюджет дополнительных 15% роялти за аренду самолетов и вертолетов.

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По словам Мельниченко, авиакомпании не оспаривают необходимость платить налоги и не просят никаких льгот. Вместо этого они требуют лишь правовой определенности и одинакового применения законодательства.

Особое беспокойство, по словам юриста, вызывает то, что БЭБ и налоговики пытаются применить новую трактовку законодательства не только к операциям, совершенным после 2024 года, но и задним числом – за последние 7 лет.

Налоговая служба претендует облагать эти операции налогом не на будущее, а задним числом. За последние семь лет аналитики составляют так называемые аналитические выводы, не имеющие никакого юридического значения

- пояснил юрист.

Мельниченко утверждает, что все эти документы фактически являются шаблонными: в них меняются только названия компаний и суммы лизинговых платежей, тогда как текст, аргументация и даже ошибки остаются одинаковыми.

По его мнению, если требования о доначислении платежей за семь лет будут реализованы, большинство украинских авиакомпаний не смогут продолжить работу.

Если мы за последние семь лет будем эти налоги взыскивать, то компании гарантированно все обанкротятся

- заявил представитель Аэрокосмической ассоциации.

По словам Мельниченко, ситуация выглядит особенно парадоксальной в условиях, когда гражданская авиация уже четвертый год пытается выжить в условиях закрытого неба. Авиакомпаниям пришлось релоцировать самолеты за границу и потерять значительную часть инфраструктуры. 

Стоит отметить, что средняя рентабельность авиакомпаний сегодня составляет лишь 7–10%, тогда как дополнительное налогообложение лизинговых платежей может достигать 10–15% в зависимости от юрисдикции лизингодателя.

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Генеральный директор юридической компании «Болинский и команда» Святослав Болинский в ходе круглого стола обратил внимание, что государственные органы фактически пытаются самостоятельно толковать законодательство, опираясь не на решения судов или законодательные изменения, а на внутренние аналитические документы.

Какая-то аналитическая справка налоговой... У нас есть суд, который может толковать нормы закона, и сам законодатель. Вопрос, почему налоговая не обращается за толкованием в установленном порядке

- отметил он.

По словам Болинского, даже если отдельные договоры лизинга могли содержать элементы, требующие дополнительного анализа, это не может быть основанием для автоматического распространения одинакового подхода на все без исключения лизинговые соглашения.

Возможно, в каких-то договорах были и роялти. Это возможный вариант. Но мы должны каждую конкретную ситуацию разбирать. Она не должна быть имплементирована на все лизинговые договоры, которые вообще существуют

- пояснил юрист.

Он также обратил внимание на отсутствие ответственности должностных лиц государственных органов за неправомерные решения. По словам Болинского, даже если суд отменяет незаконные аресты или признает действия следователей или налоговиков противоправными, должностные лица фактически не несут никакой персональной ответственности за убытки, которые несет бизнес от их действий или решений.

Юрист также призвал законодателей рассмотреть возможность введения механизма персональной материальной ответственности должностных лиц за незаконные решения, которые приводят к блокировке деятельности предприятий, аресту счетов и срыву контрактов.

Очевидно, ситуация вокруг авиационного лизинга выходит далеко за пределы налогового спора и ставит вопрос о соблюдении фундаментальных принципов правового государства. Если государственные органы начинают самостоятельно переосмысливать содержание законов и международных договоров, а затем применять новое толкование задним числом, это создает опасный прецедент для всего бизнеса. Определять, как следует применять нормы права, могут лишь законодатель, который принимает законы, и суд, который их толкует в конкретных спорах. Налоговая служба и БЭБ, как подчеркивают юристы, не наделены полномочиями изменять содержание законодательства через внутренние аналитические документы или использовать их как основание для уголовного преследования. 

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Евгений Царенко

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