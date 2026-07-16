Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов

После рекордных штрафов, наложенных Национальным банком Украины на компании, работающие под брендами EasyPay и City24, участники рынка платежных терминалов начали обсуждать введение единых усиленных правил финансового мониторинга.

Среди возможных нововведений называют:

видеоверификацию клиентов;

установку камер возле терминалов;

временные паузы между операциями;

дополнительную проверку нетипичных платежей.

УНН разобрался, как для украинцев могут измениться платежи через EasyPay и City24.

В последнее время участники рынка платежных терминалов начали обсуждать необходимость введения общих стандартов финансового мониторинга.

По данным СМИ, операторы терминальных сетей вместе с Ассоциацией украинских банков готовят меморандум, в котором могут быть закреплены единые правила для всех участников рынка. Инициатива направлена на унификацию подходов к идентификации клиентов, оценке рисков, выявлению подозрительных операций и взаимодействию с регулятором. После согласования предложений документ планируют передать на рассмотрение Национальному банку.

Какие изменения могут ввести

Одним из самых обсуждаемых предложений стала видеоверификация клиента в тот момент, когда он вносит наличные в терминал. Речь идет о возможности установки камер непосредственно возле платежных устройств или использования уже имеющихся камер для подтверждения того, что операцию проводит реальный человек.

Также участники рынка обсуждают введение обязательных временных интервалов между последовательными платежами. Такой механизм может усложнить массовое проведение большого количества операций за короткий промежуток времени.

Среди других возможных мер, которые изменят для людей правила пользования терминалами, называют:

установление единых лимитов на наличные платежи;

дополнительную проверку операций, которые повторяются с одинаковыми реквизитами;

блокировку платежей в случае выявления нетипичного поведения;

усиленную проверку клиентов, которые проводят операции на крупные суммы;

выявление платежей, совершаемых в разных городах с использованием одного номера телефона;

ограничение количества операций за определенный период;

расширение перечня данных, которые клиент должен указывать во время платежа.

В то же время все эти меры пока находятся на стадии обсуждения. Обязательных требований по установке камер или распознаванию лиц Национальный банк пока не вводил. Также неизвестно, как именно может осуществляться видеофиксация, сколько времени будут храниться записи и кто будет иметь к ним доступ. Эти вопросы потребуют отдельного урегулирования, в частности с учетом законодательства о защите персональных данных.

Что уже изменилось для пользователей терминалов в 2026 году

Отдельные усиленные требования к наличным операциям через терминалы уже вступили в силу.

Так, с 26 июня 2026 года при проведении большинства операций по внесению наличных через программно-технические комплексы самообслуживания пользователь должен указать полный номер мобильного телефона. После этого номер необходимо подтвердить с помощью одноразового кода из сообщения или кода, полученного во время телефонного звонка.

Это требование никак не зависит от суммы наличных, которую хочет внести клиент. Его цель — усложнить проведение анонимных наличных платежей и повысить уровень отслеживаемости операций.

Однако и здесь Национальный банк Украины предусмотрел ряд исключений. Дополнительное подтверждение номера телефона не требуется при оплате:

налогов;

сборов;

штрафов;

административных услуг и других платежей в государственный или местные бюджеты;

коммунальных услуг;

интернета;

телевидения;

охраны;

фиксированной телефонной связи;

железнодорожных билетов;

городского и пригородного транспорта;

пополнения транспортных карт.

Отдельные упрощения предусмотрены для пополнения мобильной связи в пределах установленного лимита.

Кроме того, дополнительную верификацию могут не применять при пополнении собственного карточного счета, если терминал считывает банковскую карту, а пользователь подтверждает операцию PIN-кодом, одноразовым паролем или через мобильное приложение банка.

Как новые правила работы с терминалами могут повлиять на клиентов

В случае введения дополнительных требований проведение платежей через терминалы может занимать больше времени. Пользователям, вероятно, придется чаще подтверждать свою личность, указывать дополнительные данные или ждать перед проведением следующей операции.

Для клиентов, которые пользуются терминалами для одноразовых бытовых платежей, изменения могут быть почти незаметными. В то же время те, кто регулярно вносит крупные суммы или проводит много платежей подряд, могут столкнуться с дополнительными проверками и ограничениями.

Не исключено, что часть операций в случае выявления рискованных признаков будут временно приостанавливать до выяснения происхождения средств или цели платежа. Операторы также могут пересмотреть лимиты, скорость обработки платежей и внутренние процедуры блокировки подозрительных операций.

Какие возможные риски для рынка существуют

Экономисты и эксперты в области финансового права предупреждают, что ужесточение правил финансового мониторинга может увеличить расходы операторов терминальных сетей. Компаниям придется инвестировать в видеокамеры, серверы для хранения данных, новое программное обеспечение, системы анализа операций и дополнительный персонал. Эти расходы потенциально могут повлиять на размер комиссий, которые платят пользователи.

В то же время единые правила могут снизить риск того, что разные операторы будут применять неравные требования. Без унифицированных стандартов клиенты или посредники могут переходить в сети с менее жесткими процедурами проверки. Именно поэтому участники рынка выступают за одинаковые требования для всех операторов, а не за отдельные ограничения для крупнейших сетей.

Контекст

В мае 2026 года Национальный банк применил к ООО "ФК "Контрактовый дом"", которое работает под брендом EasyPay, и ООО "Свифт Гарант", представляющему сеть City24, штрафы в размере 135,15 млн грн для каждой компании.

Общая сумма санкций составила 270,3 млн грн. Это одни из крупнейших штрафов, которые регулятор применял к небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований в сфере финансового мониторинга. Информацию об этом НБУ обнародовал 5 июня. В то же время сами решения приняли еще в мае 2026 года.

В чем заключались претензии НБУ

Национальный банк заявил, что во время проверок выявил нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В случае с EasyPay претензии регулятора касались, в частности, недостатков в применении риск-ориентированного подхода, внутренних документов по финансовому мониторингу, процедур проверки новых и действующих клиентов и управления рисками при дистанционном проведении операций.

Кроме того, НБУ указывал на недостатки в работе с политически значимыми лицами, а также на несвоевременное или неполное предоставление документов и объяснений регулятору.

Относительно City24 национальный финрегулятор сообщил о ненадлежащей проверке и верификации клиентов, недостаточном применении усиленных мер к лицам с высоким уровнем риска, проблемах с внутренними процедурами финансового мониторинга и неполноте информации о клиентах и проведенных ими операциях.

В то же время в публичных сообщениях НБУ не говорилось о том, что компании уже признаны виновными в отмывании средств. Регулятор применил к ним административные меры воздействия за нарушение правил финансового мониторинга.

Что могло привлечь внимание регулятора

По данным украинских СМИ, ссылавшихся на источники, знакомые с результатами проверок, внимание регулятора могли привлечь операции, имевшие признаки нетипичных или технически маловероятных. В частности, речь шла о случаях, когда значительное количество платежей якобы проводилось за очень короткий промежуток времени. В некоторых ситуациях скорость операций могла быть такой, что человек физически не успел бы внести в терминал соответствующее количество наличных.

Также СМИ писали об использовании одного номера телефона для проведения платежей в разных городах с очень малым временным интервалом между операциями.

Отдельные источники утверждали, что количество операций, зафиксированных в отчетности регистраторов расчетных операций, могло не соответствовать записям с камер в местах расположения терминалов. Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что отдельные получатели крупных сумм не вносили эти поступления в финансовую или налоговую отчетность.

Отметим, что официального сообщения НБУ относительно конкретных деталей дела не было.

Как отреагировали EasyPay и City24 на санкции НБУ

EasyPay и City24 не согласились с решениями регулятора и обратились в суд. После подачи иска компанией "Свифт Гарант" Национальный банк заявил, что будет защищать в суде правомерность примененного штрафа. Аналогичную позицию регулятор выразил после судебного обжалования со стороны ООО "ФК "Контрактовый дом"".

Окончательных решений суда относительно правомерности санкций на данный момент нет. Таким образом, штрафы остаются действующими решениями регулятора, однако их законность еще будет проверяться в судебном порядке.

Что нужно знать о EasyPay и City24

Это одни из самых мощных игроков на рынке платежных терминалов в Украине. По данным СМИ, сеть EasyPay насчитывает около 20 тысяч активных терминалов, а City24 — примерно 15 тысяч. Вместе они могут контролировать около 60% украинского рынка независимых платежных терминалов. Из-за значительной доли этих компаний любые изменения в правилах их работы могут фактически повлиять на большинство пользователей терминалов в стране.

Напомним

В ноябре 2025 года в Раде предложили создать "реестр дропов". Инициатива предусматривала создание Реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля.