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Куда пойти в Киеве 18-19 июля

Киев • УНН

 • 5502 просмотра

В Киеве на выходные запланированы литературные вечера, концерты, стендап-шоу и семейные развлечения. УНН собрал перечень мероприятий, включая выступления Издрика и джазовый концерт Sting.

Куда пойти в Киеве 18-19 июля

В эти выходные в Киеве состоятся концерты классической и современной музыки, поэтические вечера, стендап-шоу, киноклуб и семейные развлечения. УНН собрал для вас подборку событий, которые помогут интересно провести время в столице в эти выходные.

Издрик. Литературный вечер на крыше

Где: Галерея D12, ул. Десятинная, 12.

Когда: 19 июля 18:00.

Сколько: 490-740 грн.

О событии

В Галерее D12 состоится литературный вечер с участием украинского писателя, поэта и музыканта Юрия Издрика. Гости смогут услышать авторские тексты в исполнении самого художника, а также провести вечер в камерной атмосфере на крыше в историческом центре Киева. Событие будет интересно поклонникам современной украинской литературы и творчества Издрика.

Испанская гитара

Где: Музей книги и книгопечатания Украины, ул. Лаврская, 9, корп. 9 (территория Киево-Печерской лавры).

Когда: 18 июля в 15:00.

Сколько: 300 грн.

О событии

В Музее книги и книгопечатания Украины состоится концерт гитариста Андрея Остапенко. В программе прозвучат произведения выдающихся испанских композиторов - Исаака Альбениса, Франсиско Тарреги и Мигеля Льобета. Гости смогут окунуться в атмосферу испанской музыки, полной ярких эмоций, выразительных мелодий и гитарного звучания.

Почти Интеллектуальное Шоу

Где: Подвал Культуры, ул. Гончара, 30А.

Когда: 18 июля в 16:00.

Сколько: 300-450 грн.

О событии

В "Подвале Культуры" состоится съемка нового выпуска "Почти Интеллектуального Шоу" для YouTube. Формат сочетает интеллектуальную викторину и стендап: комики будут отвечать на вопросы ведущего, соревнуясь не только за правильность ответов, но и за самые смешные шутки. Ведущим вечера станет Свят Загайкевич, а участниками шоу - Юра Коломиец, Антон Сенин, Александр Качура и Наталья Скорик. Зрители смогут не только увидеть шоу вживую, но и стать частью его телевизионной версии для YouTube.

Джазовый Sting на крыше

Где: Галерея D12, ул. Десятинная, 12.

Когда: 18 июля.

Сколько: 590-990 грн.

О событии

На террасе Галереи D12 состоится концерт "Джазовый Sting на крыше" в исполнении группы The Impressions Jazz Quintet. В течение вечера прозвучат известные композиции Sting в джазовых аранжировках, среди которых Shape of My Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Desert Rose, Every Breath You Take и Fragile. Гости услышат новое звучание песен одного из самых известных британских исполнителей в атмосфере летнего концерта под открытым небом.

Квитка Цисык. Tribute

Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2.

Когда: 18 июля в 18:00.

Сколько: 400-500 грн.

О событии

В Музыкальном салоне Национальной филармонии Украины состоится концерт-посвящение Квитке Цисык. В исполнении сопрано Ольги Чубаревой и ансамбля народных инструментов "Дивограй" прозвучат украинские народные и авторские песни из репертуара легендарной певицы. В программу вошли произведения "Я піду в далекі гори", "Пісня про рушник", "Черемшина", "Два кольори", "Журавлі", "Ніч яка місячна" и другие известные композиции. Концерт станет музыкальной данью творчеству артистки, популяризировавшей украинскую песню далеко за пределами Украины.

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Клуб Поэтических Дуэлей

Где: Drip Coffee Buffet, ул. Большая Васильковская, 122.

Когда: 18 июля в 18:30.

Сколько: 220 грн.

О событии

Ценителей современной поэзии приглашают на вечер поэтических дуэлей – динамичный формат, в котором авторы будут соревноваться за расположение публики. В течение вечера шесть поэтов примут участие в 15 творческих поединках, а победителя определят зрители открытым голосованием. Гостей ждут яркие выступления, живые эмоции и возможность за один вечер познакомиться с разными голосами современной украинской поэзии. Модерировать событие будет ведущий творческих мероприятий Андрей Рассказов-Ковалевский.

Интерактивная шоу-программа "Шоу иллюзии"

Где: Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12.

Когда: 19 июля в 15:00.

Сколько: 450 грн.

О событии

В культурном кластере «Краков» состоится интерактивное семейное шоу, которое познакомит детей и взрослых с миром фокусов и иллюзий. Гостей ждут зрелищные магические номера, интерактивные развлечения и мастер-класс, во время которого юные посетители смогут научиться простым фокусам. Программа рассчитана на детей от 4 лет и продлится до 60 минут.

Киноклуб с психологом

Где: Drip Coffee Buffet, ул. Большая Васильковская, 122.

Когда: 19 июля в 16:00.

Сколько: 220 грн.

О событии

В кофейне Drip Coffee Buffet состоится встреча киноклуба с психологом. Формат предусматривает самостоятельный просмотр фильма до мероприятия и последующее обсуждение увиденного в кругу единомышленников. Участники смогут поделиться собственными впечатлениями, обсудить смыслы фильма и взглянуть на его темы с психологической точки зрения. Встречу проведет психолог и психотерапевт в обучении Анастасия Мельникова. Продолжительность мероприятия — около полутора часов.

Антонина Туманова

ОбществоКультураКиевпубликации
Музыкант
Фильм
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Киев