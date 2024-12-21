Зеленский уволил Кислицу с должности постпреда Украины при ООН
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Кислицы с должности постоянного представителя Украины при ООН. Решение оформлено соответствующим указом.
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №870/2024 от 21 декабря.
Детали
"Уволить Кислицу Сергея Олеговича с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в указе.
Кроме того, подписан указ об отмене указа Президента Украины от 22 февраля 2024 года № 87/2024 "О назначении Е.Джапаровой Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене".
Справочно
Сергей Кислица с февраля 2020 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Украины при ООН. С ноября 2022 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Содружестве Багамских Островов (по совместительству). С октября 2021 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Тринидад и Тобаго (по совместительству). 2014 - 2020 - заместитель министра иностранных дел Украины.