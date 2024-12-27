Зеленский: Украина отправила в Сирию 500 тонн украинской муки в Сирию
Киев • УНН
В рамках программы «Зерно из Украины» отправлено 500 тонн пшеничной муки в Сирию. Помощь получат 33 250 семей, каждая семья сможет прокормиться месяц благодаря 15-килограммовому пакету.
Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины", сообщил в пятницу Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с ВПП
По его словам, в течение следующих недель муку получат 33 250 семей, или 167 000 человек. Каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца, указал Зеленский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии.
Ранее МИД сообщал, что Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу.