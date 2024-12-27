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Зеленский: Украина отправила в Сирию 500 тонн украинской муки в Сирию

Зеленский: Украина отправила в Сирию 500 тонн украинской муки в Сирию

Киев  •  УНН

 • 8682 просмотра

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В рамках программы «Зерно из Украины» отправлено 500 тонн пшеничной муки в Сирию. Помощь получат 33 250 семей, каждая семья сможет прокормиться месяц благодаря 15-килограммовому пакету.

Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины", сообщил в пятницу Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с ВПП

- написал Зеленский в X.

По его словам, в течение следующих недель муку получат 33 250 семей, или 167 000 человек. Каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца, указал Зеленский. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии. 

Ранее МИД сообщал, что Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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