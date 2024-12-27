Зеленский: Украина отправила в Сирию 500 тонн украинской муки в Сирию

Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно из Украины", сообщил в пятницу Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с ВПП