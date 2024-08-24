Зеленский созвонился с канцлером Германии: обсудили оборонную поддержку Украины

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Зеленский рассказал Шольцу о ситуации на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны. Об этом Президент написал в Telegram, передает УНН.

Пообщались по телефону с Олафом Шольцом, поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и прочного мира - написал Зеленский.

Зеленский рассказал Шольцу об обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности в бронетехнике и средствах ПВО.



Также, как сообщается, обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов рф, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайн".



Кроме того, Зеленский выразил соболезнования Германии в связи с трагедией в немецком Золингене во время фестиваля 23 августа.

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