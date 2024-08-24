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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский созвонился с канцлером Германии: обсудили оборонную поддержку Украины

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24 августа 2024, 14:28  •  4734 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии. Обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ, финансирование оборонной поддержки и использование замороженных активов рф.

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Зеленский рассказал Шольцу о ситуации на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны. Об этом Президент написал в Telegram, передает УНН

Пообщались по телефону с Олафом Шольцом, поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и прочного мира

- написал Зеленский. 

Зеленский рассказал Шольцу об обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности в бронетехнике и средствах ПВО.

Также, как сообщается, обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов рф, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайн".

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования Германии в связи с трагедией в немецком Золингене во время фестиваля 23 августа.

Боррель: плани Німеччини скоротити військову допомогу Україні - тривожна новина24 августа 2024, 12:09 • 23001 просмотр

Татьяна Краевская

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