Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини: обговорили оборонну підтримку України
Київ • УНН
Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ, фінансування оборонної підтримки та використання заморожених активів рф.
Глава держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зеленський розповів Шольцу про ситуацію на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони. Про це Президент написав у Telegram, передає УНН.
Поспілкувалися телефоном з Олафом Шольцом.Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру
Зеленський розповів Шольцу про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.
Також, як повідомляється, обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів рф, а також співпрацю й подальші контакти в межах "Рамштайну".
Крім того, Зеленський висловив співчуття Німеччині у звʼязку з трагедією в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня.
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