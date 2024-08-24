Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини: обговорили оборонну підтримку України

Глава держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зеленський розповів Шольцу про ситуацію на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони. Про це Президент написав у Telegram, передає УНН.

Поспілкувалися телефоном з Олафом Шольцом.Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру