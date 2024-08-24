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Боррель: плани Німеччини скоротити військову допомогу Україні - тривожна новина

Боррель: плани Німеччини скоротити військову допомогу Україні - тривожна новина

Київ • УНН

 • 29126 перегляди

Глава дипломатії ЄС висловив занепокоєння щодо можливого скорочення військової підтримки України Німеччиною. Боррель назвав це "дуже тривожним", зазначивши, що Німеччина була найбільшим прихильником України в ЄС.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив занепокоєння дискусією в Німеччині щодо можливості фінансування майбутньої допомоги Україні, пише УНН з посиланням на FAZ. 

Деталі

Якби Німеччина скоротила свою військову підтримку в найближчі роки, це було б "дуже тривожним", сказав Боррель у п'ятницю під час виступу в іспанському місті Сантандер.

"Дуже тривожним є оголошення про те, що Німеччина скоротить свою військову підтримку в найближчі роки. Це погані новини", - сказав Боррель у п'ятницю.

"Поки що, без особливого шуму, Німеччина була найбільшим прихильником України", - додав він. Те, що ЄС робить для Києва, "в основному робить Німеччина".

Доповнення

Боррель мав на увазі звіт FAS від вихідних, згідно з яким уряд ФРН не бажає виділяти якийсь додатковий бюджет для допомоги Україні наступного року понад уже заплановані чотири мільярди євро.

2024 року ця сума становила близько восьми мільярдів євро.

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що нові запити міністерства оборони ФРН більше не повинні затверджуватись, оскільки виділення коштів вже заплановано.

У ситуації, що виникла, як зазначає AFP, німецький уряд заявив, що буде розраховувати на плани G7 і ЄС щодо використання заморожених російських активів.

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту обсягом 50 мільярдів доларів, використовуючи прибуток від цих активів.

Федеральний бюджет Німеччини на 2025 рік перебуває нині на стадії обговорення між трьома партіями, що входять до правлячої коаліції.

Німеччина була другим за величиною постачальником допомоги Україні після Сполучених Штатів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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