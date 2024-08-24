Боррель: планы Германии сократить военную помощь Украине - тревожная новость

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность дискуссией в Германии о возможности финансирования будущей помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на FAZ.

Детали

Если бы Германия сократила свою военную поддержку в ближайшие годы, это было бы "очень тревожным", сказал Боррель в пятницу во время выступления в испанском городе Сантандер.

"Очень тревожным является объявление о том, что Германия сократит свою военную поддержку в ближайшие годы. Это плохие новости", - сказал Боррель в пятницу.

"Пока что, без особого шума, Германия была самым большим сторонником Украины", - добавил он. То, что ЕС делает для Киева, "в основном делает Германия".

Дополнение

Боррель имел в виду отчет FAS от выходных, согласно которому правительство ФРГ не желает выделять какой-то дополнительный бюджет для помощи Украине в следующем году сверх уже запланированных четырех миллиардов евро.

В 2024 году эта сумма составляла около восьми миллиардов евро.

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что новые запросы министерства обороны ФРГ больше не должны утверждаться, поскольку выделение средств уже запланировано.

В возникшей ситуации, как отмечает AFP, немецкое правительство заявило, что будет рассчитывать на планы G7 и ЕС по использованию замороженных российских активов.

В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, используя прибыль от этих активов.

Федеральный бюджет Германии на 2025 год находится сейчас на стадии обсуждения между тремя партиями, входящими в правящую коалицию.

Германия была вторым по величине поставщиком помощи Украине после Соединенных Штатов.