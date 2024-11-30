Зеленский согласился на трехчасовое интервью с популярным подкастером Фридманом

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 76115 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 109671 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 116747 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 120191 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 117573 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 108364 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 124043 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132006 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131863 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133153 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Голос Украины" опубликовал закон о повышении налогов: документ вступит в силу уже завтра

"Голос Украины" опубликовал закон о повышении налогов: документ вступит в силу уже завтра

 • 48968 просмотра
Зеленский: Сильная Украина-это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф

Зеленский: Сильная Украина-это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф

 • 40517 просмотра
В Украине разрешили бронировать стоматологов и протезистов: какие еще изменения принял Кабмин

В Украине разрешили бронировать стоматологов и протезистов: какие еще изменения принял Кабмин

 • 41706 просмотра
В оккупированном Мариуполе десятки "отстроенных" квартир отдали мигрантам из Средней Азии-ЦНС

В оккупированном Мариуполе десятки "отстроенных" квартир отдали мигрантам из Средней Азии-ЦНС

 • 40268 просмотра
Погибнут миллионы людей: Newsweek смоделировал ядерный удар по столицам России, Китая и КНДР

Погибнут миллионы людей: Newsweek смоделировал ядерный удар по столицам России, Китая и КНДР

 • 47941 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 111155 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 110472 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 125807 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 137368 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 158195 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

19:28 • 11306 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

17:51 • 17607 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 64122 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 78131 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 77182 просмотра
Актуальное
Зеленский согласился на трехчасовое интервью с популярным подкастером Фридманом

Зеленский согласился на трехчасовое интервью с популярным подкастером Фридманом

Киев  •  УНН

 • 7080 просмотра

Read in English

Президент Украины дал согласие на интервью с Лексом Фридманом, чьи разговоры на YouTube имеют более 800 млн просмотров. Встреча состоится в Украине с подкастером, который брал интервью у Трампа и Маска.

Президент дал согласие на трехчасовое интервью с известным американским подкастером Лексом Фридманом. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в X, передает УНН.

Детали

Согласен. До встречи в Украине, @lexfridman

- написал Владимир Зеленский.

Лекс Фридман, чьи интервью на YouTube собрали более 800 миллионов просмотров, известен своими беседами с ведущими мировыми лидерами, учеными и бизнесменами. Среди его гостей были новоизбранный президент США Дональд Трамп, основатель SpaceX Илон Маск, а также президент Аргентины Хавьер милей. 

Напомним

Лекс Фридман обратился к президенту с предложением сделать трехчасовое интервью в Киеве

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политика
spacexSpaceX
khaver-mileiХавьер Милей
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
youtubeYouTube