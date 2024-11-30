Зеленский согласился на трехчасовое интервью с популярным подкастером Фридманом

Президент дал согласие на трехчасовое интервью с известным американским подкастером Лексом Фридманом. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в X, передает УНН.

Детали

Согласен. До встречи в Украине, @lexfridman - написал Владимир Зеленский.

Лекс Фридман, чьи интервью на YouTube собрали более 800 миллионов просмотров, известен своими беседами с ведущими мировыми лидерами, учеными и бизнесменами. Среди его гостей были новоизбранный президент США Дональд Трамп, основатель SpaceX Илон Маск, а также президент Аргентины Хавьер милей.

Напомним

Лекс Фридман обратился к президенту с предложением сделать трехчасовое интервью в Киеве