Зеленский согласился на трехчасовое интервью с популярным подкастером Фридманом
Киев • УНН
Президент Украины дал согласие на интервью с Лексом Фридманом, чьи разговоры на YouTube имеют более 800 млн просмотров. Встреча состоится в Украине с подкастером, который брал интервью у Трампа и Маска.
Президент дал согласие на трехчасовое интервью с известным американским подкастером Лексом Фридманом. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в X, передает УНН.
Детали
Согласен. До встречи в Украине, @lexfridman
Лекс Фридман, чьи интервью на YouTube собрали более 800 миллионов просмотров, известен своими беседами с ведущими мировыми лидерами, учеными и бизнесменами. Среди его гостей были новоизбранный президент США Дональд Трамп, основатель SpaceX Илон Маск, а также президент Аргентины Хавьер милей.
Напомним
Лекс Фридман обратился к президенту с предложением сделать трехчасовое интервью в Киеве