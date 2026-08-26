Зеленский собрал совещание по вопросам безопасности и поручил усилить оборону Запорожья и ключевых направлений
Киев • УНН
Зеленский провёл совещание в Запорожской области и поручил усилить защиту города, области и важных направлений. Для обороны Донецкой области предложили создать две группировки.
В Запорожской области Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание по вопросам безопасности, посвящённое оперативной обстановке на фронте и оборонительным операциям на ключевых направлениях, и поручил усилить усилия по защите города и области, а также тех направлений, от которых зависят и другие города и общины, передаёт УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Совещание по вопросам безопасности в Запорожской области состоялось при участии Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого, командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко и начальника Запорожской ОВА Ивана Фёдорова.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил о реальном положении дел на передовой. Также речь шла об отдельных оборонительных операциях украинских воинов на ключевых направлениях.
Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий и командир 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко доложили о ситуации в полосе их ответственности, о ходе ведения боя и высказали предложения относительно того, что необходимо для повышения эффективности их корпусов.
Начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров проинформировал о ситуации в Запорожье. Президент поручил усилить усилия по защите города и области, а также тех направлений, от которых зависят и другие города и общины.
Для повышения эффективности обороны Донецкой области Главнокомандующий ВСУ представил предложения по созданию двух группировок. Ими будут командовать Герои Украины Андрей Билецкий и Денис Прокопенко.
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