Зеленський зібрав безпекову нараду і доручив посилити оборону Запоріжжя та ключових напрямків
Київ • УНН
Зеленський провів нараду на Запоріжжі та доручив посилити захист міста, області й важливих напрямків. Для оборони Донеччини запропонували створити два угруповання.
На Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо оперативної обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках і доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Безпекова нарада на Запоріжжі відбулась за участі Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка і начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про реальний стан справ на передовій. Також ішлося про окремі оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках.
Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький і командир 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Президент доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади.
Для підвищення ефективності оборони Донеччини Головнокомандувач ЗСУ надав пропозиції щодо створення двох угруповань. Ними командуватимуть Герої України Андрій Білецький і Денис Прокопенко.
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