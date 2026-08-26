Зеленський зібрав безпекову нараду і доручив посилити оборону Запоріжжя та ключових напрямків

На Запоріжжі Президент України Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо оперативної обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках і доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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Безпекова нарада на Запоріжжі відбулась за участі Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка і начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про реальний стан справ на передовій. Також ішлося про окремі оборонні операції українських воїнів на ключових напрямках.

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький і командир 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко доповіли про ситуацію в смузі їхньої відповідальності, про перебіг ведення бою та висловили пропозиції, що потрібно для підвищення ефективності їхніх корпусів.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував про ситуацію в Запоріжжі. Президент доручив збільшити зусилля щодо захисту міста і області, а також тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади.

Для підвищення ефективності оборони Донеччини Головнокомандувач ЗСУ надав пропозиції щодо створення двох угруповань. Ними командуватимуть Герої України Андрій Білецький і Денис Прокопенко.

Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, працюють на Олександрівському напрямку