Зеленский собрал совещание по ситуации с безопасностью в Днепропетровской области. Говорили о защите инфраструктуры и усилении РЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Днепровской области, в ходе которого обсуждались защита инфраструктуры, усиление РЭБ и ремонт дорог в области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Зеленского и Официальное интернет-представительство Президента.

Совещание по ситуации с безопасностью в Днепровской области: подробно о ликвидации последствий российских ударов, защите критической инфраструктуры, работе ПВО в регионе и логистике. Эвакуация раненых, поставки на фронт – все это зависит, в частности, от качества дорог и их защищенности. Работы над этим должно быть больше в громадах Днепровщины, нужно ускоряться. Практически постоянная дроновая угроза в Никополе и Марганце – обсудили усиление средств РЭБ и действия ПВО в области – написал Зеленский.

Он отметил, что были доклады военных по ситуации в районах Степногорска, Орехова и Гуляйполя. Также обсудили контрдиверсионную и антитеррористическую работу, противодействие вербовке украинцев и ситуацию с безопасностью в регионе в целом. Отдельное внимание – Донетчине и ситуации в Черном море.

В ОП сообщили, что глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа доложил о мерах по укреплению защиты критической инфраструктуры региона от российских обстрелов, ликвидации последствий вражеских ударов, усилении работы средств РЭБ и их размещении на территории области.

Также он проинформировал, что в Днепровской области продолжается ремонт дорог и их оборудование антидроновыми коридорами в соответствии с запросами военного командования.

Глава Днепропетровской ОВА также проинформировал об эвакуации людей из определенных населенных пунктов и об усилении защиты инфраструктурных объектов в соответствии с Планом стойкости региона.

Командующий Воздушным командованием "Восток" Сергей Рябко доложил о возможностях противовоздушной обороны Днепровской области.

Командующий группировкой войск "Восток" Виктор Николюк доложил об оперативной обстановке в полосе обороны.

Командующий группировкой войск "Юг" Михаил Сидоренко доложил о ситуации в районе Степногорска, Орехова и Гуляйполя. Отдельно проинформировал об обстановке на Черном море, попытках россии атаковать суда, а также о действиях Украины для защиты гражданского судоходства.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления СБУ Дмитрий Неведров и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции Александр Миргородский доложили о контрдиверсионной и антитеррористической деятельности, противодействии вербовке украинцев и криминогенной обстановке в области.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, которая держит оборону на Александровском направлении, на стыке Донецкой, Днепровской и Запорожской областей.