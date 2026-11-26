Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Ткаченко командующим Сил поддержки ВСУ вместо Дмитрия Гереги, передает УНН.

Детали

Указом №1143/2026 Зеленский освободил Дмитрия Герегу от должности командующего Сил поддержки ВСУ, а указом №1144/2026 назначил Дмитрия Ткаченко на эту должность.

Отметим, Герега возглавлял командование Сил поддержки ВСУ с мая 2024 года.

Силы поддержки Вооруженных сил Украины — это отдельный род сил, объединяющий пять важных компонентов: инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБ-защиты), геопространственную поддержку, гидрометеорологическую и кинологическую службы. Каждый из этих компонентов играет ключевую роль в обеспечении боеспособности украинской армии на фронте.

Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ