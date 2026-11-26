Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ
Киев • УНН
Дмитрий Герега освобождён от должности командующего Сил поддержки ВСУ. Новым командующим назначили Дмитрия Ткаченко.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Ткаченко командующим Сил поддержки ВСУ вместо Дмитрия Гереги, передает УНН.
Детали
Указом №1143/2026 Зеленский освободил Дмитрия Герегу от должности командующего Сил поддержки ВСУ, а указом №1144/2026 назначил Дмитрия Ткаченко на эту должность.
Отметим, Герега возглавлял командование Сил поддержки ВСУ с мая 2024 года.
Силы поддержки Вооруженных сил Украины — это отдельный род сил, объединяющий пять важных компонентов: инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБ-защиты), геопространственную поддержку, гидрометеорологическую и кинологическую службы. Каждый из этих компонентов играет ключевую роль в обеспечении боеспособности украинской армии на фронте.
Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ09.05.24, 13:52 • 21194 просмотра