Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ
Київ • УНН
Дмитра Герегу звільнили з посади командувача Сил підтримки ЗСУ. Новим командувачем призначили Дмитра Ткаченка.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки ЗСУ замість Дмитра Гереги, передає УНН.
Деталі
Указом №1143/2026 Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ, а указом №1144/2026 призначив Дмитра Ткаченка на цю посаду.
Зазначимо, Герега очолював командування Сил підтримки ЗСУ з травня 2024 року.
Сили підтримки Збройних Сил України - це окремий рід сил, що об’єднує п’ять важливих компонентів: інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ захисту), геопросторову підтримку, гідрометеорологічну та кінологічну служби. Кожен із цих компонентів відіграє ключову роль у забезпеченні боєздатності української армії на фронті.
Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ09.05.24, 13:52 • 21196 переглядiв