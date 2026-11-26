Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки ЗСУ замість Дмитра Гереги, передає УНН.

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Указом №1143/2026 Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ, а указом №1144/2026 призначив Дмитра Ткаченка на цю посаду.

Зазначимо, Герега очолював командування Сил підтримки ЗСУ з травня 2024 року.

Сили підтримки Збройних Сил України - це окремий рід сил, що об’єднує п’ять важливих компонентів: інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ захисту), геопросторову підтримку, гідрометеорологічну та кінологічну служби. Кожен із цих компонентів відіграє ключову роль у забезпеченні боєздатності української армії на фронті.

Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ