Президент: россияне положат на Покровском направлении 50-60 тыс. военных

россияне действуют на Покровском направлении, как в Бахмуте и положат там 50-60 тыс. военных. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Это решение военных, кому быть на Покровском направлении и в каком количестве. россияне там не отступают, потому что возвращаясь, их расстреливают. Это как с Бахмутом, они там положат 50-60 тыс. военных и вы это скоро увидите - говорит Зеленский.

Президент подчеркивает, что нельзя действовать по принципу "вы сто тысяч кладете и мы кладем сто тысяч", потому что такая операция уже была.

Напомним

рф пытается снимать своих военнослужащих с других направлений, чтобы перебрасывать их в курскую область. Сейчас около 30 тыс. военных россия перебросила на Курское направление, но на Покровском направлении оккупанты, наоборот, увеличивают свои усилия.