Президент: росіяни покладуть на Покровському напрямку 50-60 тис. військових

росіяни діють на Покровському напрямку, як у Бахмуті і покладуть там 50-60 тис. військових. Про це розповів Президент Україн Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Це рішення військових, кому бути на Покровському напрямку та в якій кількості. росіяни там не відступають, бо повертаючись, їх розстрілюють. Це як з Бахмутом, вони там покладуть 50-60 тис. військових і ви це скоро побачите - каже Зеленський.

Президент наголошує, що не можна діяти за принципом "ви сто тисяч кладете і ми кладемо сто тисяч", бо така операція вже була.

Нагадаємо

рф намагається знімати своїх військовослужбовців з інших напрямків, щоб перекидати їх в курську область. Наразі близько 30 тис. військових росія перекинула на Курський напрямок, але на Покровському напрямку окупанти, навпаки, збільшують свої зусилля.