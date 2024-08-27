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Президент: росіяни покладуть на Покровському напрямку 50-60 тис. військових

Президент: росіяни покладуть на Покровському напрямку 50-60 тис. військових

Київ • УНН

 • 26665 перегляди

Президент України заявив, що росіяни діють на Покровському напрямку як у Бахмуті і втратять там 50-60 тис. військових. Зеленський наголосив, що не можна діяти за принципом "ви сто тисяч кладете і ми кладемо сто тисяч".

росіяни діють на Покровському напрямку, як у Бахмуті і покладуть там 50-60 тис. військових. Про це розповів Президент Україн Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Це рішення військових, кому бути на Покровському напрямку та в якій кількості. росіяни там не відступають, бо повертаючись, їх розстрілюють. Це як з Бахмутом, вони там покладуть 50-60 тис. військових і ви це скоро побачите

- каже Зеленський.

Президент наголошує, що не можна діяти за принципом "ви сто тисяч кладете і ми кладемо сто тисяч", бо така операція вже була.

Нагадаємо

рф намагається знімати своїх військовослужбовців з інших напрямків, щоб перекидати їх в курську область. Наразі близько 30 тис. військових росія перекинула на Курський напрямок, але на Покровському напрямку окупанти, навпаки, збільшують свої зусилля.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика

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