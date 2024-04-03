Зеленский: рф в марте выпустила по Украине более 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 КАБов

Только в марте российские войска применили против Украины более 400 ракет, более 600 "шахедов" и более 3000 управляемых авиабомб, а Харьков начал подвергаться вражеским ударам еще и авиабомбами, что подчеркивает насущную потребность в надежных системах ПВО. Комплексы Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, пишет УНН.

Только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет различных типов, более 600 "шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Президент указал, что разные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным громадам. "Наш Харьков, более чем миллионный город, подвергается ударам ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют еще и авиабомбы против Харькова. Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушения обычных жилых домов", - отметил Глава государства.

"Всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам. "Петриоты" в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно - нужно для нашего Харькова и всех других городов и громад, чья жизнь сейчас под российскими ударами", - подчеркнул Зеленский.

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