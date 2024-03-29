Зеленский: 5-7 Patriot от США разблокируют небо, защитят индустрию и позволят детям ходить в школу

5-7 систем ПВО Patrіot от США разблокируют небо, сделают так, чтобы была возможность работать, а детям ходить в школу, защитят индустрию. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS, пишет УНН.

Детали

"Украина еще не настолько сильна, как может быть. Нужно дать нам возможность действовать на поле боя. Для этого необходимы две вещи: системы Patrіot, которые могут передать нам Соединенные Штаты, и паритет в артиллерии. Системами Patrіot мы разблокируем небо, и наши ребята будут идти вперед", - указал Зеленский в соцсетях, цитируя сказанное в интервью.

По словам Президента, надо сделать так, "чтобы путин занимался своим государством, своей землей", а "для этого нужно его ослаблять, ослаблять на международном уровне, как: изолировать его экономически санкциями".

5-7 систем ПВО Patrіot от Соединенных Штатов Америки защитят сегодня индустрию, индустриальные платформы в Украине для того, чтобы у нас была работа, были школы, чтобы у нас была возможность работать, а детям ходить в школу, и разблокируют небо. Поверьте, будут шаги вперед, и это будет послабление для него, послабление для него внутри государства - отметил Зеленский.

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