Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов
Киев • УНН
Президент Украины провел заседание Ставки, где рассмотрели ситуацию на фронте и производство собственных дронов и ракет. Дополнительное финансирование направлено на ракетную программу, также обсудили насыщение оружием дополнительных бригад.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассмотрели ситуацию на фронте и производство собственных дронов и ракет, передает УНН.
Провел Ставку. Вопрос номер один - ситуация на фронте. Особенно подробно - Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем
По его словам, состоялись отдельные доклады разведок - ГУР и СВР - относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.
Вопрос номер два - собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина
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Кроме того, по словам Зеленского, решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше.
"Еще один доклад министра обороны Рустема Умерова - по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Активно работаем с партнерами", - резюмировал Глава государства.