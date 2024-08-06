Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассмотрели ситуацию на фронте и производство собственных дронов и ракет, передает УНН.

Провел Ставку. Вопрос номер один - ситуация на фронте. Особенно подробно - Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем - сообщил Зеленский.

По его словам, состоялись отдельные доклады разведок - ГУР и СВР - относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.

Вопрос номер два - собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина - добавил Президент.

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Кроме того, по словам Зеленского, решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше.

"Еще один доклад министра обороны Рустема Умерова - по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Активно работаем с партнерами", - резюмировал Глава государства.