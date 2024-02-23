Зеленский провел встречу с делегацией Сената США, обсудили ситуацию на поле боя

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией американского Сената. Он проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя и отметил, что достаточность артиллерии и дальнобойности - это ключевые вещи для Сил обороны. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в конце 730-го дня войны, передает УНН.

"На встрече с делегацией американского Сената прежде всего поблагодарил за положительное голосование по пакету поддержки нашего государства, наших воинов. Этот пакет - не рядовой, он имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или неподдержка этого пакета", - сказал Зеленский.

Он отметил, что демократии не должны самоустраняться из исторического процесса - из процесса защиты всех тех ценностей, которые определили наш современный мир.

"Я проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя сейчас, о прямой связи между тем, какое оружие имеют наши воины, и тем, какого результата достигает наш общий враг. Достаточность артиллерии и достаточность дальнобойности - это ключевые вещи для наших Сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе вблизи фронта, а также - над проектами совместных оборонных производств. Обсудили с американской делегацией соответствующие приоритеты", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Лидер большинства в Сенате США, представитель Демократической партии Чак Шумер сегодня, 23 февраля, приехал с визитом в Украину.