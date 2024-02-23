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Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США, обговорили ситуацію на полі бою

Київ • УНН

 • 22755 перегляди

Президент Зеленський поінформував делегацію Сенату США про ситуацію на полі бою в Україні та наголосив, що достатність та дальність артилерії є критично важливими для українських збройних сил.

Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США, обговорили ситуацію на полі бою

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією американського Сенату. Він поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою та зазначив, що достатність артилерії та далекобійності – це ключові речі для Сил оборони. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні наприкінці 730-го дня війни, передає УНН.

"На зустрічі з делегацією американського Сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакета підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет – не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що демократії не мають самоусуватися з історичного процесу – із процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ.

"Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз, про прямий зв’язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії та достатність далекобійності – це ключові речі для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також – над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", - розповів Зеленський.

Доповнення

Лідер більшості в Сенаті США, представник Демократичної партії Чак Шумер сьогодні, 23 лютого, приїхав з візитом в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Сенат Сполучених Штатів Америки
Збройні сили України
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