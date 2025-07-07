Зеленский провел Ставку: заслушал доклад по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого обсудили производство дронов. Президент подчеркнул, что Украина должна значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой. Также речь шла об усилении ПВО, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина и отдельно – наши действия на российской территории в приграничье: Курская и Белгородская области. Оккупанты не будут чувствовать там покоя. Был очень детальный разговор по дронам – мы должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой. Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям будем больше - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что продолжается и работа для противодействия ударам с воздуха.

Все по ПВО – системы ПВО, ракеты к ним, дроновое ПВО – на сегодня главный приоритет, и мы готовим еще и новые договоренности с партнерами – рассчитываем в ближайшие недели эти договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами. Так же работаем с партнерами, чтобы производство и у них в странах работало максимально – для именно нашей общей защиты сейчас и на время после войны – для арсенала партнеров. Мы работаем со всеми лидерами и со всеми странами, которые могут помочь инвестициями, компонентами, производством - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклады по фронту.