Зеленський провів Ставку: заслухав доповідь щодо дронів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили виробництва дронів. Президент наголосив, що Україна має значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Також йшлося про посилання ППО, сказав Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Доповіді щодо фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо – наші дії на російській території в прикордонні: Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів – ми маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми й забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що продовжується і робота й для протидії ударам із повітря.

Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронове ППО – на сьогодні головний пріоритет, і ми готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості ці зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів і перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і в них у країнах працювало максимально – для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни – для арсеналу партнерів. Ми працюємо з усіма лідерами та з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді щодо фронту.