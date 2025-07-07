Окупанти не відчуватимуть спокою: Зеленський на Ставці заслухав доповіді по фронту
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді щодо фронту, включаючи Покровський, Новопавлівський та Оріхівський напрямки, а також Сумщину. Окремо обговорювалися дії ЗСУ на прикордонних територіях Курської та Бєлгородської областей рф.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді по фронту, передає УНН.
Провів сьогодні Ставку. Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою
Додамо
Генштаб ЗСУ повідомив про 97 бойових зіткнень за добу, дві третини з яких припали на Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де відбито 37 атак ворога.