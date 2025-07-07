Окупанти не відчуватимуть спокою: Зеленський на Ставці заслухав доповіді по фронту

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді по фронту, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою - наголосив Зеленський.

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Генштаб ЗСУ повідомив про 97 бойових зіткнень за добу, дві третини з яких припали на Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де відбито 37 атак ворога.