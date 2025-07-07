Оккупанты не будут чувствовать покоя: Зеленский на Ставке заслушал доклады по фронту
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклады по фронту, включая Покровское, Новопавловское и Ореховское направления, а также Сумщину. Отдельно обсуждались действия ВСУ на приграничных территориях Курской и Белгородской областей рф.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклады по фронту, передает УНН.
Провел сегодня Ставку. Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина и отдельно наши действия на российской территории в приграничье – Курская и Белгородская области. Оккупанты не будут чувствовать там покоя
Добавим
Генштаб ВСУ сообщил о 97 боевых столкновениях за сутки, две трети из которых пришлись на Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где отбито 37 атак врага.