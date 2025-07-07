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Оккупанты не будут чувствовать покоя: Зеленский на Ставке заслушал доклады по фронту

Киев • УНН

 • 529 просмотра

Президент Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклады по фронту, включая Покровское, Новопавловское и Ореховское направления, а также Сумщину. Отдельно обсуждались действия ВСУ на приграничных территориях Курской и Белгородской областей рф.

Оккупанты не будут чувствовать покоя: Зеленский на Ставке заслушал доклады по фронту

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклады по фронту, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина и отдельно наши действия на российской территории в приграничье – Курская и Белгородская области. Оккупанты не будут чувствовать там покоя

- подчеркнул Зеленский.

Добавим

Генштаб ВСУ сообщил о 97 боевых столкновениях за сутки, две трети из которых пришлись на Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где отбито 37 атак врага.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Курская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Украина
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