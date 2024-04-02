Зеленский провел совещание по онлайн-казино, готовятся соответствующие шаги

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино. Готовятся соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Провел совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино. Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - сообщил Зеленский.

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Ранее Зеленский ответил на петицию с призывом ограничить работу онлайн-казино. Глава государства поручил Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Министерству цифровой трансформации и Совету национальной безопасности и обороны собрать аналитику и предложить решение.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект, которым предлагается ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.