Зеленский провел масштабные перестановки среди послов, в том числе в Китае и Венгрии: кого уволил и назначил
Киев • УНН
Президент Украины уволил послов в Руанде, Кении, Словении, Китае, Индонезии, Японии и Литве. На их места назначены новые дипломаты, в частности в Руанде, Филиппинах, Литве, Венгрии, Словении и Конго.
Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в Руанде, Кении, Словении, Китае, Индонезии, Японии и Литве, а также назначил украинских послов в Руанде, Филиппинах, Литве, Венгрии, Словении и Конго, передает УНН со ссылкой на президентские указы от 21 декабря.
Детали
Зеленский подписал указы об увольнении:
- Андрея Праведника с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Руанда и Кения
- Андрея Тарана с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Словения
- Петра Бешту с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Литовской Республике
- Сергея Корсунского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии
- Василия Гамянина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индонезия и с должности Представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по совместительству
- Павла Рябикина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Китайской Народной Республике
Кроме того, Зеленский уволил Евгению Филипенко с должности Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Также Зеленский своими указами назначил:
- Вячеслава Яцюка Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Руанда
- Юлию Федив Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Филиппины
- Ольгу Никитченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике
- Федора Шандора Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Венгрии
- Петра Бешту Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Словения
- Василия Гамянина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Конго
Дополнение
Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.