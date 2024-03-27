Зеленский провел координационное совещание на Сумщине: говорили о войне и экономическом возрождении региона

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации на Сумщине. О ходе встречи рассказали в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Провел совещание со всеми, кто отвечает за безопасность и защиту Сумщины. Главное - противодействие российскому террору, укрепление критической инфраструктуры, ситуация в приграничных общинах, которые подвергаются постоянным ударам российских террористов. Отдельно обсудили экономический потенциал Сумщины. Достаточное количество рабочих мест, функционирование предприятий, надежность бюджетных поступлений - все это также основы безопасности для региона. Благодарен всем, кто воюет и работает ради того, чтобы россии не удалось сломать жизнь. - написал Президент в итоге после совещания.

Детали

Во время рабочей поездки в Сумскую область Президент собрал военное командование и руководителей правоохранительных органов Сумской области на совещание.

Президент заслушал данные о текущей оперативной обстановке в регионе, в том числе и на участке украинско-российской государственной границы и ситуацию с противовоздушной защитой в области. Среди прочего речь шла о противодействии вражеским диверсионно-разведывательным группам, незаконном обороте оружия и запрещенных веществ, борьбе с мошенничеством, в частности в отношении украинских военнослужащих.

Зеленский ознакомился со строительством фортификаций на Сумщине

Участники совещания уделили особое внимание ситуации в пятикилометровой пограничной зоне, эвакуации населения из опасных районов и поддержанию порядка на этих территориях. В сфере информационной безопасности на Сумщине продолжается работа по увеличению покрытия украинским эфирным сигналом и блокированию российской пропаганды.

Председатель Сумской областной государственной администрации Владимир Артюх рассказал Владимиру Зеленскому о социально-экономической ситуации в регионе.

Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский

Президент дал поручение соответствующим органам, в частности Фонду государственного имущества, создать условия для возвращения предприятий к нормальной работе.