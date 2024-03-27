Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский
США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg
Неоптимальный график и большие очереди: Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве
Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны
В москве водовоз повредил самый большой в мире пассажирский лайнер
Буданов: Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой
Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении
россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен
Законопроект о мобилизации готов на 82%, рассмотрено более 3 500 поправок - Железняк
Женщинам принадлежат более 40% компаний, занимающихся аудитом и бухучетом - исследование
Популярные
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
В КНИИСЭ рассказали, сколько взрывчатки содержится в боевой части ракеты "Циркон"
НАТО должно создать "больше стратегических трудностей для рф" - МИД Швеции
Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии
Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной
Публикации
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский
Президент Зеленский посетил Сумскую область, обсудил вопросы безопасности, экономического развития и встретился с военными во время своего рабочего визита.
США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg
Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ у Турции для увеличения производства артиллерийских снарядов для Украины.
Неоптимальный график и большие очереди: Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве
Министерство здравоохранения проинспектировало военно-врачебные комиссии в Киеве и дало рекомендации по оптимизации их работы, решив такие проблемы, как длинные очереди, неэффективный график работы, несоответствие документации и отсутствие координации между специалистами.
Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны
Новый закон о мобилизации и военной подготовке вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.
В москве водовоз повредил самый большой в мире пассажирский лайнер
В московском аэропорту Домодедово автомобиль технического обслуживания столкнулся с самолетом Airbus A380-800 авиакомпании Emirates, повредив днище крупнейшего в мире пассажирского лайнера и отменив рейс в Дубай.
Буданов: Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности, поскольку может быть использован для воздействия на людей на оккупированных территориях и распространения дезинформации, и призывает к регулированию таких платформ.
Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении
Двух депутатов разоблачили на предложении взятки в размере 100 000 долларов главе Сумской городской военной администрации за объединение медицинских учреждений и сохранение должности, им сообщено о подозрении за предложение неправомерной выгоды.
россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен
российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, в результате чего один человек погиб, один получил ранения, были повреждены здания и инфраструктура.
Законопроект о мобилизации готов на 82%, рассмотрено более 3 500 поправок - Железняк
Законопроект о мобилизации готов на 82%, Комитет по вопросам безопасности рассмотрел 3 518 поправок и планирует рассмотреть остальные поправки завтра.
Женщинам принадлежат более 40% компаний, занимающихся аудитом и бухучетом - исследование
Женщины владеют более 40% аудиторских и бухгалтерских компаний и лидируют в таких отраслях, как туризм, образование, общественное питание и легкая промышленность в Украине.