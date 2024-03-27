Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находился с рабочим визитом на Сумщине. Он провел несколько совещаний, где обсуждались вопросы внутренней безопасности в области. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Второе за сегодня - это, конечно, все вопросы защиты Сумщины, каждой громады, каждого города. Особенно сложно в приграничье - там постоянный российский террор. Там постоянные обстрелы, авиационные удары, противодействие диверсионным группам врага. Я благодарен всем солдатам, всем командирам и Вооруженных Сил, и воинам пограничной службы, и нашим полицейским, и Нацгвардии, Службе безопасности Украины - всем, кто задействован. Всем, кто защищает. Спасибо, что не позволяете превратить нашу землю в зону российского присутствия. Каждый оккупант, который посмеет заходить сюда, будет уничтожен - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня провел координационное совещание, на котором обсуждались вопросы внутренней безопасности в области - от укрытий до противодействия преступности, - и по всем вопросам обороны.

Очень предметно - по экономике и социальной ситуации. Сейчас общая задача и правительства, и областной власти, и руководителей громад - дать все возможности, чтобы здесь, в нашей Сумской области, были рабочие места, чтобы работала социальная защита, чтобы были надежные поступления в бюджет - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что сегодня впервые была проведена региональная встреча по новой программе экономической политики "Сделано в Украине".

Есть существенный объем средств на этот год - на все регионы нашего государства. Гарантированно - и на Сумскую область. Есть вполне конкретные задачи для чиновников, для Фонда госимущества, для Офиса Президента и для областной власти по итогам встреч и совещаний здесь сегодня - добавил глава государства.

Кроме того, президент провел встречу со студентами, которые учатся в университете на Сумщине.

Напомним

Сегодня Владимир Зеленский на Сумщине посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений. Президент пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды.

Также президент посетил расположение 117-й отдельной бригады территориальной обороны. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике.

Зеленский также ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы. Ему рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта, который, в частности предусматривает наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали.