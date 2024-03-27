Зеленский ознакомился со строительством фортификаций на Сумщине

Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы. Ему рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта, который, в частности предусматривает наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Во время рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы. Глава государства осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты, - говорится в сообщении.

Детали

Зеленскому рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта. Он предусматривает, в частности, наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали.

Важным элементом также является полоса невзрывных заграждений для сдерживания вражеской техники.

Дополнение

В рамках рабочей поездки в Сумскую область Зеленский 27 марта посетил расположение 117-й отдельной бригады территориальной обороны. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике.

