Зеленский провел "детальное и очень практичное" совещание по украинским вооружениям, говорили об экспорте
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал развитие экспорта оружия для укрепления экономики. СНБО и Минобороны уже прорабатывают необходимые нормативные изменения.
Экспорт оружия должен стать долгосрочным источником экономической силы для Украины, прорабатываем детали. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.
Детали
Президент сегодня провел "детальное и очень практичное" совещание по украинским вооружениям: что именно необходимо для защиты в Украине в больших объемах и что именно может быть отправлено на экспорт, чтобы дополнительно усилить Украину, усилить связи с миром – дополнительно и долгосрочно.
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Экспорт оружия должен стать долгосрочным источником экономической силы для Украины. Прорабатываем детали: СНБО, Министерство обороны Украины, парламентский компонент, чтобы любые нормативные изменения не задерживались
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что профицит производственных мощностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%. По его словам, экспорт украинского оружия будет реальным.