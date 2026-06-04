Зеленский провел "детальное и очень практичное" совещание по украинским вооружениям, говорили об экспорте

$44.350.0151.530.14
ukenru
16:37 • 7394 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
16:14 • 14376 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
14:32 • 15613 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
14:18 • 18322 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 31318 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 09:29 • 25981 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
4 июня, 08:49 • 29068 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
4 июня, 08:17 • 31144 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
3 июня, 18:20 • 44219 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 105706 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
68%
749мм
Популярные новости
МАГАТЭ получило сообщение с захваченной рф ЗАЭС об обстреле Запорожской ТЭС4 июня, 09:14 • 11145 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона4 июня, 09:24 • 34643 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo4 июня, 10:10 • 34114 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto4 июня, 10:59 • 32954 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto4 июня, 11:35 • 25129 просмотра
публикации
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto16:24 • 9784 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить16:02 • 9994 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 31321 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto4 июня, 11:35 • 25304 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto4 июня, 10:59 • 33168 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Денис Штилерман
Уильям, принц Уэльский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 47803 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 93335 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 99476 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 133154 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 125789 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"

Зеленский провел "детальное и очень практичное" совещание по украинским вооружениям, говорили об экспорте

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Президент Зеленский анонсировал развитие экспорта оружия для укрепления экономики. СНБО и Минобороны уже прорабатывают необходимые нормативные изменения.

Зеленский провел "детальное и очень практичное" совещание по украинским вооружениям, говорили об экспорте

Экспорт оружия должен стать долгосрочным источником экономической силы для Украины, прорабатываем детали. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Детали

Президент сегодня провел "детальное и очень практичное" совещание по украинским вооружениям: что именно необходимо для защиты в Украине в больших объемах и что именно может быть отправлено на экспорт, чтобы дополнительно усилить Украину, усилить связи с миром – дополнительно и долгосрочно. 

После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта Freya04.06.26, 13:10 • 34274 просмотра

Экспорт оружия должен стать долгосрочным источником экономической силы для Украины. Прорабатываем детали: СНБО, Министерство обороны Украины, парламентский компонент, чтобы любые нормативные изменения не задерживались 

- резюмировал Глава государства. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что профицит производственных мощностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%. По его словам, экспорт украинского оружия будет реальным.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитикаТехнологии
Законы
Государственный бюджет
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина