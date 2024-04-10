Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Дональда Трампа. И назвал его примитивным, если Трамп действительно хочет покончить с войной путем передачи украинских территорий России. Об этом Владимир Зеленский заявил 9 апреля в интервью Bild, передает УНН.

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Президент Украины заявляет, что готов выслушать Трампа, если тот имеет собственное мнение относительно быстрого прекращения войны.

Нам нужны весомые аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать сказал глава государства.

Комментируя тему мирного плана Трампа, Зеленский отметил, что переговоры с Россией - вообще сомнительное дело. Ведь Владимиру Путину нельзя доверять: он говорит одно, а делает совсем другое.

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