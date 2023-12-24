Зеленский прокомментировал ночную российскую атаку на Херсон
Зеленский обещает справедливый ответ Украины на жестокие российские удары в Херсоне, в результате которых погибли 4 человека, среди которых был ранен ребенок.
путин решил продолжать войну до окончательной победы - Боррель
Жосеп Боррель считает, что Путин стремится продолжать войну до решительной победы, не видя никаких признаков готовности к миру или уступок на востоке Украины.
россияне атаковали мирное население во время раздачи хлеба в Черниговской области
российские военные атаковали беспилотником мирных жителей во время раздачи хлеба в Черниговской области, в результате чего никто не пострадал, но был поврежден автомобиль. Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении законов войны.
Нет ничего святого: Гуменюк оценила, может ли россия усилить обстрелы на Рождество
россия может усилить обстрелы в Украине на Рождество, а недавние массированные атаки и активность беспилотников указывают на потенциальную эскалацию.
В многоэтажке Кременчуга взорвалась граната: один человек ранен
В Кременчуге Полтавской области в многоквартирном доме взорвалась граната, в результате чего пострадал один житель; полиция расследует возможное неосторожное обращение с оружием.
Ракете Alpha от Firefly Aerospace не удалось вывести спутник на заданную орбиту: миссия продолжается
Запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace не достиг запланированной орбиты, но миссия продолжается с установленной связью.
Военные администрации отменили сомнительных тендеров на сотни миллионов гривен: Одесская область - в тройке лидеров
Члены рабочих групп вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью анализировали и блокировали нелепые тендеры, чтобы вернуть деньги в бюджет для более рациональных расходов. Тернопольская и Одесская области стали лидерами по экономии средств.
Вражеский обстрел Донетчины: ранены 6 человек, повреждены дома
В результате российских обстрелов Донецкой области шесть человек получили ранения, повреждены частные и многоэтажные дома.
Украинские полярники показали, как группа пингвинов качается на небольшом айсберге
Украинские исследователи сняли пингвинов, которые качаются на айсберге в Антарктиде, отмечая потенциальный бэби-бум среди птиц.
Исландия объявила о поддержке украинских военных в IT-сфере и разминировании
Исландия присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины - ИТ-коалиции и Коалиции по разминированию - и выделит 340 000 евро на медикаменты.