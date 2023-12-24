Зеленский прокомментировал ночную российскую атаку на Херсон

Президент Владимир Зеленский после очередных ударов по Херсону заявил, что российские террористы должны почувствовать справедливый украинский ответ. Об этом он написал в Facebook, пишет УНН.



Всю ночь продолжалась ликвидация последствий российских ударов по Херсону. Жестокие террористические обстрелы. Сознательно - именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь, и по обычным улицам. От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома. Есть раненые, среди них ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным, - написал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что все необходимые службы, спасатели будут работать круглосуточно, чтобы восстановить поставки электричества и тепла.

Зеленский поблагодарил всех, кто и в будни, и в праздники, и днем, и ночью работает, чтобы дать украинским городам и селам возможность жить.

И я благодарен каждому и каждой, кто делает все, чтобы российские террористы почувствовали наш украинский ответ, вполне справедливый ответ на их удары, - подчеркнул глава государства.

Напомним

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 4 и были ранены 9 человек, в том числе ребенок, при этом было выпущено 425 снарядов по различным объектам.

Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги