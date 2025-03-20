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Зеленский призвал Евросовет усилить санкции против рф

Киев • УНН

 • 11845 просмотра

Президент Украины подчеркнул важность сохранения санкций, пока россия не выведет войска и не возместит убытки. Он призвал союзников бороться с обходом санкций и давить на рф.

Зеленский призвал Евросовет усилить санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал европейских партнеров не ослаблять санкции против россии. Он также напомнил, что путину нельзя доверять даже несмотря на дипломатические усилия по завершению войны, передает корреспондент УНН.

Прошу не ослаблять давление на россию из-за войны. Санкции очень, очень необходимы. Санкции должны сохраняться до тех пор, пока россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит убытки, причиненные ее агрессией 

- заявил Президент, выступая перед Европейским советом.

Глава государства призвал европейских союзников продолжать бороться со схемами обхода санкций и попытками государства-агрессора финансировать свою военную деятельность.

То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что россия должна испытывать меньшее давление. Это крайне важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны россии. А мы все знаем, как легко москва пренебрегает своими обещаниями – в один миг они дают слово, а через несколько часов оно уже абсолютно ничего не значит 

- подчеркнул Президент.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому европейские союзники Украины должны и дальше подталкивать россию к миру.

Вместе с вами, конечно, со Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы можем это сделать 

- резюмировал Глава государства.

Дополнение

Лидеры ЕС пришли к общему выводу, что "сейчас реальных переговоров не ведется", несмотря на попытки президента США Дональда Трампа положить конец войне владимира путина против Украины.

Президент Владимир Зеленский также сообщил, что встреча украинской и американской делегаций планируется в понедельник в Саудовской Аравии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
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